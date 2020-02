Ako chutí komunizmus v globalizovanom svete 21. storočia

Tento rozhovor som poskytla pre účel stredoškolskej odbornej činnosti šikovnej študentke Márii Jedinej. Rozhodla som sa zdieľať ho aj sem, verím, že mnohým ľuďom prinesie nové perspektívy a poznatky.

Ahoj Janka. Posledný rok si sa intenzívne venovala projektu El Dorado, kde si sa venovala Venezuele, konkrétne pomoci jej obyvateľom postihnutými hyperinfláciou. Akým spôsobom pomoc prebiehala?

Ahoj Majka, v prvom rade ďakujem za oslovenie, je mi potešením zdieľať moje skúsenosti a postrehy z rozvojových krajín v súvislosti s kryptomenovými aplikáciami, ktoré patria do sveta tzv. decentralizovaných finančných nástrojov, v skratke „DeFi tools“. Tieto nástroje majú ambície zlepšiť situáciu na súčasných finančných trhoch, ako aj dodať finančné servisy tam, kde sa ešte nenachádzajú.

Verím, že pre mnohých ľudí v rozvinutých ekonomikách naše snahy nedávajú zmysel. Príčinou je, že finančné prostredie vo svete je dvojaké: buď máme „všetko“, teda bankové účty, možnosť zobrať pôžičky, hypotéky, sporiace účty, dôchodkové a stavebné sporenia – alebo ak sme sa nenarodili v priaznivej časti sveta, môžeme o podobných servisoch len snívať. Tieto dva svety si nerozumejú a poznať zaostalejšie trhy a myslenie spotrebiteľov v ňom je pre našinca často veľká výzva.

Viem, že názov nášho projektu, El Dorado, vyvoláva pobavenie v západnom svete, no vo Venezuele sa s týmto slovom spája skôr pomoc, či lepšie povedané „možnosť“, ako zlepšiť svoju osobnú situáciu.

Za posledný rok a pol sa nám podarilo vyvinúť platformu, ktorá momentálne beží v beta verzii a čaká na skoré spustenie. Počas tejto doby sme sa venovali aj prieskumu trhu a keďže situácia vo Venezuele je veľmi neštandardná, bolo potrebné mnohé veci „vychytať“ a doladiť. Naša platforma bude umožňovať ľuďom meniť bolivary za digitálne doláre (tzv. stablecoiny) a taktiež zabezpečovať remittance payments, čo sú peniaze, ktoré Venezuelania žijúci v zahraničí posielajú domov. Najznámejšie spoločnosti prevádzkujúce tento servis celosvetovo je MoneyGram alebo Western Union, pričom poplatky sú 7-10% z odoslanej sumy, naša platforma plánuje tieto poplatky znížiť na 0.8%.

Ako to vo Venezuele vyzerá? Skutočne tam ľudia hladujú, alebo ide o zveličovanie situácie médiami?

Áno, ľudia tam hladujú a žiaľ, ani stredná trieda Venezuelanov, ktorá tam z maličkej časti zostala a ktorá situáciu vie posúdiť, si už nevie predstaviť zlepšenie situácie. Venezuela je zlý mix komunizmu ako z knihy a voľného trhu ako z Hayekových teórií.

Prečo zlý mix? Komunizmus a jeho propaganda tlačí politiku všade tam, kde je cieľom zaslepiť národ. V Caracase je to väčšinou v slumoch (kde žije asi polovica mesta ďaleko pod úrovňou chudoby) a v agrárnych častiach Venezuely. Komunizmus sľubuje (a tu svoj sľub aj dodržiava) týmto ľuďom jedlo, vodu, elektrinu, plyn, internet a benzín zadarmo. No čo z toho, ak tieto komodity sú zadarmo – no bez istej kvality či možnosti využiť lepšie služby? Čo z toho, že je voda zadarmo, ak tečie dvakrát do dňa a jej kvalita je pochybná? Čo z toho, že jedlo je zadarmo, ak je ho nedostatok a je problém s jeho distribúciou, ktorý vedie k formovaniu gangov? Čo z toho, že benzín je zadarmo, ak čerpacia stanica je štátna a často si zamestnanci vyberajú svojvoľne dovolenky, ktoré vedú k tomu, že v 2 miliónovom meste sú v nedeľu otvorené možno tri stanice a čakáte na benzín aj 4 hodiny? No a čo z toho, že internet je zadarmo, keď väčšinou nefunguje a neexistuje žiadna zákaznícká podpora alebo možnosť si priplatiť za kvalitnejšie služby?

Situácia by bola za daných okolností ešte horšia, no ako som vyššie spomenula, vo Venezuele kvitne aj voľný trh, ktorého ponuka je väčšinou odpoveďou na všetky fatálne štátne zlyhania. Často to nie je systematické riešenie, ale ako by sme na Slovensku povedali: robia, čo sa dá.

Kde vidíš príčinu tejto situácie v krajine, kto je za ňu zodpovedný?

Ako som načrtla v predošlej odpovedi, za situáciu vo Venezuele môže vláda, ale aj geopolitické záujmy iných krajín. Je známe, že Venezuela čelí vykorisťovaniu prírodných zdrojov Čínou alebo Ruskom. Toto sa deje s tichým súhlasom venezuelskej vlády. Ťažko povedať, kedy problémy začali, no je pravda, že za čias Chaveza (ktorý zomrel v r. 2012), sa Venezuela mala lepšie (tu to mnohí vzdelaní Venezuelania pripisujú tomu, že cena ropy bola priaznivá a teda všetky vládne výdaje mohli byť pokryté z jej predaja).

Je potrebné mať na zreteli, že Venezuela má obrovské zásoby ropy – a nie je jediným príkladom vo svete, ktorá ako krajina má potenciál v nerastných surovinách, no národ hladuje (Angola, Rusko a mnohé iné). To, či je štát neschopný, neviem povedať, ale mám podozrenie, že v prípade Venezuely je to kombinácia nekompetencie, osobných záujmov a krátkozrakosti politikov.

Ako som tiež spomínala – kríza vo Venezuele má potenciál sa prehlbovať, pretože vzdelaní ľudia odišli a v krajine reálne nemá kto zlepšovať napr. školstvo či zdravotníctvo. Slovom, chýbajú podnikavé a skúsené ľudské zdroje, ktoré by mohli situáciu zlepšiť.

Venezuelskému Bolivaru (štátna mena) klesá hodnota takmer každý deň už niekoľko rokov. Venezuelčania teda hľadali alternatívnu menu/komoditu, ktorá by slúžila ako prostriedok pre výmenu hodnôt. (Bitcoin, etc.) Vláda si všimla, že občania používajú kryptomeny, a keďže videli, že je to pomerne efektívny prostriedok, rozhodli sa vytvoriť štátnu kryptomenu Petro. Akým spôsobom Petro funguje?

Haha, otázka je validná – ale odpoveď je skôr zarmucujúca, a síce: Petro nefunguje. Tu by sme vedeli viesť siahodlhé polemiky o tom, ako Petro vzniklo a čo je jeho účel a či jeho používanie (ktoré vláda umelo tlačí istými aktivitami) zlepší situáciu. Petro je zlý vtip v kryptomenovom svete, niektorí ľudia ho označili za „prapôvodcu všetkých kryptomenových podvodov“ a môj názor je taký, že áno, či s Petrom, či bez Petra – je to jedno, situácia bude aj tak zlá.

Môžem tu spomenúť napr. decembrový vládny airdrop (teda rozdávanie Petra zadarmo ľuďom vo verejnej správe alebo poberajúcim sociálne dávky, každý dostal 0.5 Petra, teda asi 30 dolárov) – ten bol úspešný z pohľadu vlády, pretože si zabezpečili užívateľov pre menu a teda majú viacero ľudí v umelom lokálnom monetárnom systéme, no likvidovať (teda minúť alebo vymeniť za bolivary) túto menu je prakticky nemožné. V januári sa rozmohli veksláci, vymieňajúci túto menu pod cenu (až na jej polovicu) alebo ak sme spomínali voľný trh, pozakladali sa malé obchodíky, potraviny, kde sa tvoria dlhočizné rady hlavne preto, že akceptujú menu Petro.

Ako túto kryptomenu vnímaš ty, kde si všímaš jej nedostatky, resp., dá sa vôbec Petro nazvať kryptomenou, keďže nespĺňa základný atribút kryptomien, a to „decentralizovanosť“ ?

Ako sme spomenuli, Petro je zlý vtip, je to len digitálny prostriedok, myslím, že by som to ani nenazvala kryptomenou. Je to digitálny prostriedok komunistickej propagandy, ako dať ľuďom euforický pocit, že sú to nové lepšie peniaze (na Venezuelskej národnej banke je obrovská reklama na tieto nové peniaze), ale je to akoby sme zrazu miesto výplaty chceli dať zamestnancom hlavne stravné lístky a potom nejaké eurá k tomu. Ľudia by boli nútení hľadať tie limitované možnosti, ako lístky minúť – ale vláda by sa smiala, že veď predsa je to hodnota, sú to peniaze a pod.

Je podľa teba návrat k voľnotržným princípom, niečo, čo by mohlo pomôcť obnoviť blahobyt v krajine?

Obávam sa, že bez lepších monetárnych politík veľa zmeny v krajine nenastane. Ako sme si povedali, prvky voľného trhu je vo Venezuele badať aj teraz – ale žiaľ, nejde o systémové zmeny. Tiež západní investori, ktorí by mali záujem niečo zlepšovať, musia čeliť hostilite, nedôverčivosti a oportunizmu miestnych, pretože tí, ktorí môžu o vašom pôsobení na tamojšom trhu rozhodnúť, vás často vnímajú ako zlatú baňu a teda so sadzbami, aké by dostali miestni investori (keby nejakí boli), sa rozlúčte.

Ďakujem.

